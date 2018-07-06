В Мексике взорвалась фабрика пиротехники, погибли 24 человека

СЕГОДНЯ 03:25 2018-07-06T03:43:16+03:00

В мексиканском Тультепеке произошло четыре взрыва на фабрике пиротехники Фото: REUTERS

Когда к месту ЧП подъехали медики, пожарные и полиция, прогремели новые взрывы [фото]

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Жертвами нескольких взрывов на фабрике фейерверков в мексиканском муниципалитете Тультепек (штат Мехико) стали 24 человека, еще 49 пострадали, сообщает местное издание Edomex Informa со ссылкой на власти штата.

Первый взрыв прогремел днем в четверг, 5 июля. Второй – когда к месту ЧП подъехали бригады «Скорой помощи», пожарные и полицейские. В общей сложности, взрывов было четыре, они полностью уничтожили фабрику.

Цеха и склады фабрики фейерверков разрушены взрывамиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Среди погибших и раненых в результате взрывов в мастерских – не только рабочие, но и сотрудники полиции с пожарными. Причины трагедии предстоит выяснить.

В числе жертв серии взрывов в мастерских – пожарные и полицейскиеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Стоит отметить, что подобные случаи в Мексике – не редкость. Так, в результате взрывов на рынке пиротехники в том же Тультепеке в конце 2016 года погибли 36 человек, более 70 получили ранения. А прошлой осенью взорвался подпольный склад пиротехники в штате Чьяпас.

В мае этого года, как писал сайт kp.ru, жертвами взрыва на подпольном складе фейерверков в Испании стали четыре человека, еще 26, в том числе семь детей, пострадали.