В Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё»* Сёко Асахаре

СЕГОДНЯ 04:10 2018-07-06T04:32:00+03:00

Он был приговорен к высшей мере наказания по делу о газовой атаке в токийском метро [фото]

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В пятницу, 6 июля, в Японии казнили основателя и лидера экстремистской секты *«Аум Синрикё» (запрещенной во многих странах, в том числе и в России) Сёко Асахара.

Таким образом, был приведён в исполнение смертный приговор, вынесенный террористу по делу о газовой атаке в токийском метро, где в 1995 году сектанты распылили в пяти поездах подземки нервно-паралитический газ зарин. В результате погибли 13 человек, пострадали свыше 6,2 тысячи.

О казни Сёко Асахара, чье настоящее имя – Чизуо Мацумото, сообщило японское новостное агентство Kyodo. Уточняется, что бывший лидер террористической секты был задержан в мае 1995 года – менее, чем через два месяца после атаки в столичном метро, а приговорен судом Токио к смерти – в феврале 2004-го.

Боевик, известный под псевдонимом Сёко Асахара, организовал секту «Аум Синрикё» в 1987 годуФото: REUTERS

В общей сложности жертвами организованных им в разное время терактов стали 29 человек. К моменту казни осуждённому исполнилось 63 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, по делу об атаке в токийском метро кроме Сёко Асахары к смертной казни были приговорены 11 членов секты.