В центре Праги произошла утечка газа

СЕГОДНЯ 09:00 2018-07-06T09:00:51+03:00

500 человек эвакуированы из‐за утечки газа в Праге Фото: скрин с видео

Эвакуировано около 500 человек

Изменить размер текста: A A

Около Староместской площади и площади Республики в самом центре Праги в четверг, 5 июля, произошла утечка газа из газопровода. С улицы Мастна эвакуировали около 500 человек.

Об этом сообщает официальный сайт радиостанции Český rozhlas.

Район немеленно оцепили полицейские и эвакуировали проживающих рядом с местом ЧП жителей. По данным главы пражских пожарных Романа Глиновски, в зоне утечки работали около 30-40 пожарных, давление газа в газопроводе постепенно падало.

Информацию о происшедшем подтвердили местные правоохранительные органы. Они также перекрыли движение транспорта на соседних улицах. В целях безопасности вход в данный район всем посторонним лицам запретили.

Ночью экстренные службы смогли устранить массивную утечку, сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.