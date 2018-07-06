2018-07-06T09:00:51+03:00
В мире

В центре Праги произошла утечка газа

Эвакуировано около 500 человек
Александра БУРОВА
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500 человек эвакуированы из‐за утечки газа в Праге500 человек эвакуированы из‐за утечки газа в ПрагеФото: скрин с видео
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Около Староместской площади и площади Республики в самом центре Праги в четверг, 5 июля, произошла утечка газа из газопровода. С улицы Мастна эвакуировали около 500 человек.

Об этом сообщает официальный сайт радиостанции Český rozhlas.

Район немеленно оцепили полицейские и эвакуировали проживающих рядом с местом ЧП жителей. По данным главы пражских пожарных Романа Глиновски, в зоне утечки работали около 30-40 пожарных, давление газа в газопроводе постепенно падало.

Информацию о происшедшем подтвердили местные правоохранительные органы. Они также перекрыли движение транспорта на соседних улицах. В целях безопасности вход в данный район всем посторонним лицам запретили.

Ночью экстренные службы смогли устранить массивную утечку, сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

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