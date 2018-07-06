2018-07-06T11:06:34+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Самым популярным романом у футбольных болельщиков ЧМ-2018 стал "Мастер и Маргарита"

Также иностранцы увлеклись Пушкиным и его "Евгением Онегиным"
Александра БУРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Иностранные футбольные болельщики скупают Булгакова и ПушкинаИностранные футбольные болельщики скупают Булгакова и ПушкинаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Названы книги, которые пользуются особой популярностью у иностранцев после начала чемпионата мира по футболу 2018. В почёте у них русская классика.

Самым востребованным произведением у болельщиков является "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, переведённая на английский, испанский, немецкий и итальянский языки.

Об этом сообщила руководитель сети книжных магазинов "Московский Дом книги" Надежда Михайлова информационному агенству РИА Новости. По её словам продажи изданий этого русского писателя выросли на 30 % по сравнению с прошлым месяцем.

В два раза выросла продажа произведений Александра Сергеевича Пушкина, среди них самым востребованым стал его роман в стихах "Евгений Онегин".

Помимо Пушкина и Булгакова, интерес вызывают "Анна Каренина" Льва Толстого, "Идиот" Фёдора Достоевского и "Доктор Живаго" Бориса Постернака.

Надежда Михайлова уточняет, что среди нехудожественной литературы приезжие покупают больше всего путеводители на английском языке по городам проведения ЧМ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сергей Пенкин уснул на лавочке в Москве и остался без часов, кольца и iPhone
Правительство выделит 800 млрд рублей на нацпроект по образованию и почти 4 трлн на улучшение демографии
Взрыв на полигоне в Ровенской области: погибли трое украинских военных
Число жертв после шторма в Пхукете выросло до 18 человек
FIFA пригласила застрявших в затопленной пещере детей на ЧМ-2018
Подозреваемый в причастности к терактам в Париже и Брюсселе мог быть палачом ИГ*
Бельгия высоко оценила организацию ЧМ-2018 в России
Косачев констатировал разморозку американо-российского диалога на межпарламентском уровне
Американца осудили на 11 лет в Москве за выращивание марихуаны
В России произошла первая с начала 2018 года успешная кибератака на банк
Минтруд намерен "оздоровить" потребительскую корзину россиян
Российские военные врачи в Сирии начали вакцинацию местного населения
Россияне отменяют свои свадьбы из-за ЧМ-2018
В Тбилиси ранили зятя президента Грузии Миндию Гогочури
Трамп призвал Германию перестать закупать топливо у России
Встречу Ким Чен Ына и Трампа могут провести в Швейцарии
В США открыли доступ к видеозаписям ядерных испытаний 50-х и 60-х годов
Скотланд-Ярд рассказал подробности отравления в Эймсбери
В центре Праги произошла утечка газа
Китай планирует обратиться в ВТО в ответ на новые пошлины США
В Таиланде при операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер
Польша планирует снести 75 советских памятников
Опрос: большинство россиян верит в победу России в матче с Хорватией
Погода в Москве на 6 июля 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
После Сёко Асахары в Японии казнили ещё шесть лидеров секты «Аум Синрикё»*
Из-за ливней в Японии эвакуируют более 150 тысяч человек