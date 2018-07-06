Самым популярным романом у футбольных болельщиков ЧМ-2018 стал "Мастер и Маргарита"

СЕГОДНЯ 11:06 2018-07-06T11:06:34+03:00

Также иностранцы увлеклись Пушкиным и его "Евгением Онегиным"

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Названы книги, которые пользуются особой популярностью у иностранцев после начала чемпионата мира по футболу 2018. В почёте у них русская классика.

Самым востребованным произведением у болельщиков является "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, переведённая на английский, испанский, немецкий и итальянский языки.

Об этом сообщила руководитель сети книжных магазинов "Московский Дом книги" Надежда Михайлова информационному агенству РИА Новости. По её словам продажи изданий этого русского писателя выросли на 30 % по сравнению с прошлым месяцем.

В два раза выросла продажа произведений Александра Сергеевича Пушкина, среди них самым востребованым стал его роман в стихах "Евгений Онегин".

Помимо Пушкина и Булгакова, интерес вызывают "Анна Каренина" Льва Толстого, "Идиот" Фёдора Достоевского и "Доктор Живаго" Бориса Постернака.

Надежда Михайлова уточняет, что среди нехудожественной литературы приезжие покупают больше всего путеводители на английском языке по городам проведения ЧМ.