Взрыв на полигоне в Ровенской области: погибли трое украинских военных

СЕГОДНЯ 11:59 2018-07-06T12:01:18+03:00

На военном полигоне в Ровенской области погибли трое украинский военнослужащих Фото: REUTERS

Еще девять человек получили ранения различной степени тяжести

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На полигоне в Ровенской области Украины произошел взрыв миномета, в результате которого погибли трое военных. Еще девять человек получили ранения.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Украины, инцидент случился в ночь на пятницу, 6 июля. Взрыв прогремел в 05:55 по местному времени (совпадает с московским) во время тактических военных учений.

"По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных несовместимых с жизнью травм, еще девять получили ранения различной степени тяжести", — сообщила пресс-служба.

Из-за происшествия на ровенском общевойсковом полигоне командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины временно остановил тактические учения. Проводится служебное расследование по факту взрыва.

Военная прокуратура открыла дело о превышении служебных полномочий, которые привели к тяжким последствиям, передает РИА Новости.