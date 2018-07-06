2018-07-06T13:00:24+03:00
В мире

В Бразилии мужчина поймал выпавшую с девятого этажа собаку

Пес не пострадал, молодой человек тоже [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Бразилец стал невольным спасителем собаки, которая неожиданно выпала с девятого этажа жилого дома. Фото: скриншот с видеоБразилец стал невольным спасителем собаки, которая неожиданно выпала с девятого этажа жилого дома. Фото: скриншот с видеоФото: другой источник.
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Бразилец Жоао Аугусто стал невольным спасителем собаки, которая неожиданно выпала с девятого этажа жилого дома. Инцидент произошел в городе Рибейран-Прету, в штате Сан-Паулу.

Все произошло средь бела дня. Молодой человек направлялся по улице домой. Вдруг его внимание привлек соседский пес породы ши-тцу, опасно балансировавший на перилах балкона.

Жоао громким криком попросил консьержа дать ему простыню или полотенце, чтобы натянуть внизу, но было поздно: пес сорвался и полетел вниз.

Однако молодой человек не растерялся и просто протянул руки, на которые и упал незадачливый домашний питомец. Отделавшийс легким испугом ши-тцу побежала по своим делам, сообщает издание Daily Mail.

«Думаю, я оказался в нужном месте в нужное время», — признался после произошедшего мужчина.

Стоит отметить, что собаки породы ши-тцу, как правило, весят от 4,5 до 8 килограммов. И являются, по сути, декоративными.

Как писал ранее сайт kp.ru, подобный случай произошел весной в Китае. Правда от приведенной выше истории, он едва не стоил жизни одной из гражданПоднебесной. Жительница города Гуанчжоу в провинции Гуандун потеряла сознание и попала в больницу после того, как на нее с окна неожиданно упала собака.

Бразилец поймал выпавшую из окна собаку.

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