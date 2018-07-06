В Бразилии мужчина поймал выпавшую с девятого этажа собаку
Бразилец Жоао Аугусто стал невольным спасителем собаки, которая неожиданно выпала с девятого этажа жилого дома. Инцидент произошел в городе Рибейран-Прету, в штате Сан-Паулу.
Все произошло средь бела дня. Молодой человек направлялся по улице домой. Вдруг его внимание привлек соседский пес породы ши-тцу, опасно балансировавший на перилах балкона.
Жоао громким криком попросил консьержа дать ему простыню или полотенце, чтобы натянуть внизу, но было поздно: пес сорвался и полетел вниз.
Однако молодой человек не растерялся и просто протянул руки, на которые и упал незадачливый домашний питомец. Отделавшийс легким испугом ши-тцу побежала по своим делам, сообщает издание Daily Mail.
«Думаю, я оказался в нужном месте в нужное время», — признался после произошедшего мужчина.
Стоит отметить, что собаки породы ши-тцу, как правило, весят от 4,5 до 8 килограммов. И являются, по сути, декоративными.
Как писал ранее сайт kp.ru, подобный случай произошел весной в Китае. Правда от приведенной выше истории, он едва не стоил жизни одной из гражданПоднебесной. Жительница города Гуанчжоу в провинции Гуандун потеряла сознание и попала в больницу после того, как на нее с окна неожиданно упала собака.
Бразилец поймал выпавшую из окна собаку.