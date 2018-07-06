2018-07-06T14:00:46+03:00
Дом. Семья

Краб решил отомстить поедавшей его китаянке

Он ущипнул девушку за губу [видео]
Александра БУРОВА
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Краб перед смертью отомстил поедавшей его китаянкеКраб перед смертью отомстил поедавшей его китаянкеФото: скрин с видео
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В сети появился ролик, на котором китайская видеоблогерша кушала живого краба.

На кадрах отчётливо видно, как девушка собирается укусить кусок от краба, который по началу кажется мёртвым. Но после того, как девушка подносит его ко рту, он мгновенно группируется и сжимает клешню, захватив при этом губу девушки.

Девушка начинает морщиться от боли и пытается освободиться. После этого видео обрывается.

Ролик появился на видеосервисе Xigua Video.

Пользователи сети выдвинули своё предположение, что девушка кушала известное в Китае экзотическое блюдо под названием "пьяный краб". Перед подачей повар замачивает живое ракообразное в алкоголе, пока они не перестанет двигаться.

Краб "отомстил" поедавшей его китаянке.Девушка кушает живого краба, за что он решает её укусить

Кстати, в последнее время ракообразные стали чаще попадать в объективы видеокамер в попытках спасти свою жизнь. Так, в том же Китае, живой рак, которого отправили в кипящую воду вместе с его собратьями, вместо того, чтобы свариться заживо, предпочёл остаться без клешни, только бы не умирать.

Он не просто выбрался из кастрюли и остался жив, он обрёл новый дом у того посетителя, который собирался его съесть.

Краб "отомстил" поедавшей его китаянке.Девушка кушает живого краба, за что он решает её укусить

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