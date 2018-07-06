В Минздраве рассказали рецепт хорошего здоровья

СЕГОДНЯ 16:09 2018-07-06T16:09:20+03:00

В министерстве здравоохранения призвали россиян чаще ходить пешком, отказаться от вредных привычек и не переедать

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Чтобы дожить до пенсионного возраста и при этом сохранить свой организм в хорошем состоянии, необходимо проходить в день около 8-ми километров в день, не злоупотреблять сладким и соленым, да и в целом, следить за своим режимом питания.

"В день человек должен делать 10 тысяч шагов, 40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде" — рассказала доктора медицинских наук и директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Она добавила, что для людей пожилого возраста, которым физически сложно придерживаться современных ритмов жини, для поддержания здоровья стоит отказаться от вредных привычек в виде сигарет и алкоголя.

Также, эксперт призвал россиян не забывать о фруктах и овощах и стараться питаться небольшими порциями по пять раз в день. – сообщили «РИА Новости».