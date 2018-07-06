2018-07-06T16:09:20+03:00
Общество

В Минздраве рассказали рецепт хорошего здоровья

В министерстве здравоохранения призвали россиян чаще ходить пешком, отказаться от вредных привычек и не переедать
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Для людей пожилого возраста, которым физически сложно придерживаться современных ритмов жини, для поддержания здоровья стоит отказаться от вредных привычекДля людей пожилого возраста, которым физически сложно придерживаться современных ритмов жини, для поддержания здоровья стоит отказаться от вредных привычекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Чтобы дожить до пенсионного возраста и при этом сохранить свой организм в хорошем состоянии, необходимо проходить в день около 8-ми километров в день, не злоупотреблять сладким и соленым, да и в целом, следить за своим режимом питания.

"В день человек должен делать 10 тысяч шагов, 40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде" — рассказала доктора медицинских наук и директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Она добавила, что для людей пожилого возраста, которым физически сложно придерживаться современных ритмов жини, для поддержания здоровья стоит отказаться от вредных привычек в виде сигарет и алкоголя.

Также, эксперт призвал россиян не забывать о фруктах и овощах и стараться питаться небольшими порциями по пять раз в день. – сообщили «РИА Новости».

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