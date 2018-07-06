В Польше приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя
В Польше приостановили полеты истребителей МиГ-29 после крушения одного из них. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 6 июля, в Варминско-Мазурском воеводстве Польши потерпел крушение истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил страны. Пилот самолета погиб.
"Комиссия уже начала свою работу. Эксперты направились на место трагедии. Военная жандармерия охраняет место крушения", — сказал Блащак на пресс-конференции в Варшаве.
Он отметил, что полеты МиГ-29 приостанавливаются до выяснения причин случившегося.
"До времени выяснения причин катастрофы приостановлены полеты с использованием этого вида самолетов", — добавил национальной обороны Польши, передает РИА Новости.
Потерпевший катастрофу истребитель выполнял учебное задание по перехвату двух целей.