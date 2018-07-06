2018-07-06T17:27:25+03:00
Наука

Ученые назвали простой и эффективный способ омоложения мозга

Определенные правила помогут сохранить память и концентрацию даже в преклонном возрасте
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пожилым людям рекомендуют чаще бывать на солнцеПожилым людям рекомендуют чаще бывать на солнцеФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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Ученые открыли простой и эффективный способ улучшить работу головного мозга. Оказалось, что омолодить мозг помогают солнечные ванны. Это происходит оттого, что под палящими лучами образуются новые нейроны, что делает мыслительный процесс более точным и эффективным.

Специалисты отмечают, что с возрастом когнитивные способности людей ухудшаются. Однако этот процесс можно замедлить или даже вовсе остановить. Однако для этого необходимо соблюдать определенные правила. В частности, ученые рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и бывать на солнце.

Отмечается, что такие нехитрые процедуры, как солнечные ванны, способствуют омоложению не только мозга, но и всего организма, в целом. При этом не лишними будут и физические нагрузки, добавляют ученые. Особенно эти правила касаются людей преклонного возраста, которые уже столкнулись с проблемой угасания когнитивных функций, пишет сайт argumenti.ru.

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