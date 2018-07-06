Россия и ОАЭ подписали соглашение о взаимной отмене виз

СЕГОДНЯ 17:37 2018-07-06T17:37:56+03:00

Как ожидается, это приведет к увеличению туристического потока между странами

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В Казани прошло очередное заседание межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Как выяснилось, в ходе этой встречи представители РФ и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали соглашение о взаимной отмене виз.

Как считает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, безвизовый режим создаст дополнительные благоприятные условия для развития деловой мобильности и увеличения туристического потока между нашими двумя странами.

При этом глава Минпромторга заметил, что в прошлом году турпотока из РФ в ОАЭ вырос более чем на 50%. «Объединенные Арабские Эмираты посетили свыше 750 тысяч россиян, вклад которых в экономику ОАЭ превысил 2,3 миллиарда долларов. С учетом предстоящего снятия визового барьера рассчитываем также на увеличение встречного турпотока», - цитирует Мантурова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 февраля прошлого года визы в ОАЭ для россиян стали бесплатными. Получить разрешение на въезд стало можно по прилету в любом аэропорту.