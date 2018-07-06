2018-07-06T18:07:33+03:00
Дом. Семья

Первые американские собаки оказались потомками собак из Сибири

Древние псы, жившие рядом с индейцами, были вовсе не одомашненными волками, как считалось ранее
Дарья ИВАШКИНА
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Первые американские собаки оказались потомками собак из СибириПервые американские собаки оказались потомками собак из СибириФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские и зарубежные генетики под руководством Эске Виллерслева из университета Копенгагена (Дания) раскрыли историю появления и гибели первых собак в Америке.

Как выяснилось, древние псы, жившие рядом с индейцами на протяжении последних девяти тысяч лет, были вовсе не одомашненными волками, как считалось ранее. Их ближайшими родичами оказались сибирские лайки. А в Америку они мигрировали вместе с хозяевами еще в ледниковую эпоху, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Стоит отметить, что многочисленные индейские породы собак практически одновременно исчезли в XV-XVI веках, не оставив потомства. По мнению исследователей, причиной этого стали болезни, которые «привезли» с собой колонизаторы. Примечательно, что единственный след первых американских псов сохранился лишь в клетках «заразного рака» CTVT. Речь идет о трансмиссивной венерической опухоли собак.

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