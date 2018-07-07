Мэй пригрозила уволить главу МИД Британии, если он попытается подорвать сделку по Brexit

СЕГОДНЯ 07:41 2018-07-07T07:41:40+03:00

Борис Джонсон заявил ранее, что в вопросе реализации Brexit приближается момент истины, который потребует от премьера занять более воинственную позицию по отношению к ЕС

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила уволить министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, если он попытается подорвать сделку по выходу Британии из Евросоюза.

Как пишет газета The Times, Мэй призвала правящую Консервативную партию объединиться перед переговорами с Брюсселем. Она отправила членам партии письмо, в котором намекнула, что министры, недовольные ее планом по переговорам, будут уволены.

"Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и что коллективная ответственность полностью восстановлена", - заявила Мэй.

Ранее, как сообщил портал BuzzFeed, Борис Джонсон заявил, что по Brexit приближается момент истины, который потребует от британского премьера занять более воинственную позицию по отношению к Брюсселю. Он отметил, что "все больше восторгается" президентом США Дональдом Трампом, который в такой ситуации посеял бы хаос.