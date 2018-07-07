2018-07-07T07:41:40+03:00
В мире

Мэй пригрозила уволить главу МИД Британии, если он попытается подорвать сделку по Brexit

Борис Джонсон заявил ранее, что в вопросе реализации Brexit приближается момент истины, который потребует от премьера занять более воинственную позицию по отношению к ЕС
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава МИД Великобритании Борис ДжонсонГлава МИД Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила уволить министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, если он попытается подорвать сделку по выходу Британии из Евросоюза.

Как пишет газета The Times, Мэй призвала правящую Консервативную партию объединиться перед переговорами с Брюсселем. Она отправила членам партии письмо, в котором намекнула, что министры, недовольные ее планом по переговорам, будут уволены.

"Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и что коллективная ответственность полностью восстановлена", - заявила Мэй.

Ранее, как сообщил портал BuzzFeed, Борис Джонсон заявил, что по Brexit приближается момент истины, который потребует от британского премьера занять более воинственную позицию по отношению к Брюсселю. Он отметил, что "все больше восторгается" президентом США Дональдом Трампом, который в такой ситуации посеял бы хаос.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Аналитики ожидают рост цены на нефть до 150 долларов за баррель‍
Twitter заблокировал более 70 миллионов подозрительных аккаунтов с мая
Погода в Москве на 7 июля 2018 года: ожидается до 22 градусов тепла
Италия больше не хочет покупать истребители F-35
Выпрошенные Киевом у США «Джавелины» оказались бракованными
Пьяные военные обстреляли роддом в Вильнюсе
Медведев и президент Хорватии встретятся в Сочи
Осужденный в США «русский хакер» вернулся в Россию
Киев попросил Facebook блокировать страницы с новостями из ДНР и ЛНР
Мэй: Лондон предложит ЕС сохранить зону свободной торговли после Brexit
«Это политический пиар»: Эксперт прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»
Перед матчем ЧМ Россия — Хорватия в Сочи выпала треть месячной нормы осадков
«В землю зарою»: Радикал в Киеве нападал на людей с флагом России
В Кремле рады, что президент Франции приедет в Россию на ЧМ – 2018
Скотланд-Ярд предупредил: расследование отравления в Эймсбери затянется надолго
На Украине нашли гусеницу-мутанта с головой мышонка
Число жертв сильной жары в Канаде возросло до 50 человек
Яндекс выяснил, что спрашивают про иностранных болельщиков
Медведев поручил создать детский телеканал
Макрон посетит полуфинал ЧМ-2018 с участием сборной Франции
Улицы в центре Москвы станут пешеходными после матча Россия - Хорватия
Эксперты ОЗХО обнаружили применение хлора в сирийской Думе‍
Белый дом рассказал, что думает Трамп об отравлениях в Великобритании
«Все, что захотят»: Лавров заявил, что Путин и Трамп смогут обсудить любые темы
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $11,6 млрд
Глава МИД Ирана заявил, что итоги встречи по ядерной сделке продемонстрировали изоляцию США