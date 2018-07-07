«Киевводоканал» предупредил украинцев о прекращении подачи питьевой воды

СЕГОДНЯ 09:05 2018-07-07T09:05:27+03:00

Подача воды может быть ограничена или полностью прекращена в связи с прекращением работы завода «ДнепрАзот»

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Украинское предприятие "Киевводоканал" предупредило граждан о прекращении подачи питьевой воды. На сайте организации отмечается, что в некоторых регионах и городах страны подача воды в водопроводную сеть может быть ограничена или полностью остановлена в связи с завершением работы завода "ДнепрАзот".

Завод был единственным производителем жидкого хлора, который используется на Украине для обеззараживания питьевой воды. "ДнепрАзот" ранее сообщил, что производство жидкого хлора и его поставки прекращаются.

Для решения проблемы дезинфекции воды на Украине провели совместное совещание руководителей водоканалов, поставщиков дезинфектантов, представителей компаний, производящих оборудование для альтернативных методов обеззараживания.

Отмечается, что остатков хлора на некоторых предприятиях хватит только на 7-20 дней, поэтому в начале следующей недели подача воды в водопроводную сеть в некоторых украинских городах может быть серьезно ограничена, вплоть до полного прекращения.