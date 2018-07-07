Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если кто-то докажет ему существование Бога

СЕГОДНЯ 14:09 2018-07-07T14:09:50+03:00

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Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал уйти в отставку, если ему смогут доказать существование Бога. Он заявил, что ему будет достаточно одного единственного свидетеля и фотографии, возможно, селфи. Эти свидетельства смогут доказать, что человек может общаться с Богом и видеть его.

При этом Дутерте выдвинул предположение, что существует какая-то высшая сила, поддерживающая порядок в космосе, передает информационное агентство Associated Press.

На прошлой неделе глава Филиппин, где проживает много католиков, назвал Бога "тупицей" и "сукиным сыном". Его очень возмутил библейский догмат о первородном грехе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, два года назад Родриго Дутерте совершил визит в Японию. Вернувшись на родину, он рассказал журналистам, что во время полета услышал голос Бога. По словам президента Филиппин, Всевышний запретил ему сквернословить.