2018-07-07T14:09:50+03:00
В мире

Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если кто-то докажет ему существование Бога

Ранее Родриго Дутерте рассказывал, что Всевышний запретил ему сквернословить
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент Филиппин Родриго ДутертеПрезидент Филиппин Родриго ДутертеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал уйти в отставку, если ему смогут доказать существование Бога. Он заявил, что ему будет достаточно одного единственного свидетеля и фотографии, возможно, селфи. Эти свидетельства смогут доказать, что человек может общаться с Богом и видеть его.

При этом Дутерте выдвинул предположение, что существует какая-то высшая сила, поддерживающая порядок в космосе, передает информационное агентство Associated Press.

На прошлой неделе глава Филиппин, где проживает много католиков, назвал Бога "тупицей" и "сукиным сыном". Его очень возмутил библейский догмат о первородном грехе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, два года назад Родриго Дутерте совершил визит в Японию. Вернувшись на родину, он рассказал журналистам, что во время полета услышал голос Бога. По словам президента Филиппин, Всевышний запретил ему сквернословить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Умер один из создателей Человека-паука Стив Дитко
«Метит на пост министра»: в Госдуме объяснили слова экс-главы Минобороны Украины о невозможности захвата Крыма
Из-за непрекращающихся ливней в Японии погибло 46 человек
Овечкин привез Кубок Стэнли в фан-зону ЧМ-2018 на Воробьевых горах
Эмир Катара приедет в Москву на финал чемпионата мира по футболу
Цукерберг обошел Баффета в рейтинге богатейших людей планеты
Песков заявил, что Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу
В Иране казнили восемь боевиков ИГ*
США отвели своим бизнесменам 90 дней на выход из-под антикитайских санкций
СНБО Украины назвал фейком письмо об опасности «Джавелин»
Официальные лица НАТО обеспокоены будущими договоренностями Путина и Трампа
Делегацию России на церемонии инаугурации Эрдогана возглавит Дмитрий Медведев
На Украине закрыли программу, в которой Тимошенко обвинила Порошенко в подготовке новой войны в Донбассе
Лидеры формирований в сирийской провинции Дераа согласились сложить оружие