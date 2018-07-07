В Брюсселе прошла акция против НАТО и Трампа

СЕГОДНЯ 19:33 2018-07-07T19:33:13+03:00

Марш протеста был приурочен к саммиту Североатлантического альянса, который должен пройти в бельгийской столице 11-12 июля

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В субботу, 7 июля, в Брюсселе состоялась массовая акция, приуроченная к запланированному на следующей неделе саммиту НАТО. Марш протеста против Североатлантического альянса и милитаризации в Европе прошел под такими лозунгами, как «Трамп не приветствуется», «Сделаем мир снова великим», «Стоп НАТО - стоп война».

Так, в субботу днем активисты собрались у Северного вокзала бельгийской столицы, после чего, скандируя «Трамп вон!», они двинулись по заранее организованному полицией маршруту. При этом колонна протестующих, растянувшаяся на несколько километров, в течение полутора часов маршировала по обозначенным правоохранителями близлежащим улицам, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саммит НАТО должен пройти в Брюсселе 11-12 июля. Как ожидается, в нем примут участие лидеры 29 стран-членов альянса, а также государств-партнеров военно-политического объединения. Причем, как ранее заявлял глава МИД Великобритании Борис Джонсон, участники июльского саммита НАТО планируют принять решение об усилении мер «сдерживания и обороны». А США намерены требовать у стран альянса увеличения расходов на оборону до 2% ВВП.