2018-07-07T20:52:39+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Российские болельщики ответили спевшим «Калинку» исландцам

Фанаты нашей сборной записали видео, в котором исполнили исландскую народную песню [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Российские болельщики ответили спевшим «Калинку» исландцамРоссийские болельщики ответили спевшим «Калинку» исландцамФото: кадр с видео
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Российские футбольные болельщики ответили исландцам, покорившим интернет своим кавером на знаменитую «Калинку».

Фанаты нашей сборной записали видео, в котором они посреди берез перепевают исландскую народную песню A Sprengisandi. Также в клипе, опубликованном в соцсетях и на YouTube, россияне скандируют знаменитый исландский клич «Ху».

Ответ Российских фанатов Исландцам . Фанаты энтузиасты вдохновились Калинкой-Малинкой в исполнении болельщиков из Исландии. Собрали друзей и сняли очень крутой ролик. Ребята надеются, что репосты донесут это видео до Исландии!

При этом авторы ролика попросили помочь им донести их творение до адресата. «Друзья, помогите нам донести это видео до Исландии. Пусть каждый смотрящий и читающий этот текст сделает репост и попросит продолжить своих друзей! Пусть это послание долетит до адресата! Это видео - спасибо всем командам и всем фанатам за эмоции, атмосферу, накал и возможность быть частью истории!» - говорится в подписи к клипу.

Напомним, ранее болельщики сборной Исландии поблагодарили Россию за гостеприимство во время чемпионата мира по футболу 2018 года и исполнили на своем языке песню «Калинка».

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