В Москве задержали второго обокравшего корреспондента Би-би-си таксиста

7 Июль 22:13 2018-07-07T22:13:34+03:00

По данным правоохранителей, задержанные, воспользовавшись бессознательным состоянием своего пассажира, похитили у него телефон и банковские карты

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В субботу, 7 июля, стало известно о задержании в Москве второго подозреваемого в ограблении британца в такси.

«В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлено местонахождение второго подозреваемого в совершении данного преступления. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВД России.

Также там отмечается, что, по данным правоохранителей, оба задержанных «занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля», а в ночь на 6 июля они обокрали гражданина Великобритании, севшего к ним в машину в районе Театральной площади. «Задержанные, воспользовавшись бессознательным состоянием своего пассажира, похитили принадлежащее ему имущество», - уточняется в сообщении министерства внутренних дел.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что в ночь на 6 июля иностранец, который, по предварительным данным, является сотрудником Би-би-си, выпил кофе, предложенное ему в московском такси, и потерял сознание. В итоге иностранец остался без мобильного телефона и банковских карт. А ранее в субботу, 7 июля, стало известно о задержании одного из предполагаемых грабителей.