2018-07-07T22:13:34+03:00
Происшествия

В Москве задержали второго обокравшего корреспондента Би-би-си таксиста

По данным правоохранителей, задержанные, воспользовавшись бессознательным состоянием своего пассажира, похитили у него телефон и банковские карты
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В Москве задержали второго подозреваемого в ограблении британца в таксиВ Москве задержали второго подозреваемого в ограблении британца в таксиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 7 июля, стало известно о задержании в Москве второго подозреваемого в ограблении британца в такси.

«В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлено местонахождение второго подозреваемого в совершении данного преступления. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВД России.

Также там отмечается, что, по данным правоохранителей, оба задержанных «занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля», а в ночь на 6 июля они обокрали гражданина Великобритании, севшего к ним в машину в районе Театральной площади. «Задержанные, воспользовавшись бессознательным состоянием своего пассажира, похитили принадлежащее ему имущество», - уточняется в сообщении министерства внутренних дел.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что в ночь на 6 июля иностранец, который, по предварительным данным, является сотрудником Би-би-си, выпил кофе, предложенное ему в московском такси, и потерял сознание. В итоге иностранец остался без мобильного телефона и банковских карт. А ранее в субботу, 7 июля, стало известно о задержании одного из предполагаемых грабителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Работавший по делу об отравлении в Эймсбери полицейский госпитализирован
Спасибо за сказочный турнир, мужики! Россия покидает ЧМ-2018, уступив Хорватии в серии пенальти
Что за игра! В матче Россия - Хорватия будет серия пенальти, в основное время ничья 2:2
Американский военный погиб в результате «внутренней атаки» в Афганистане
Ааа!!! Марио Фернандес в овертайме матча Россия - Хорватия сделал счет равным - 2:2
Ким Чен Ын впервые не принял Помпео в Пхеньяне
Матч Россия - Хорватия: Домагой Вида в овертайме выводит хорватов вперед
СБУ заявила о предотвращении техногенной катастрофы на украинской АЭС
Основное время четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилось вничью 1:1
Илон Маск предложил два способа спасти детей из пещеры в Таиланде
Два корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной
Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко
Первый тайм четвертьфинального матча ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершился вничью 1:1
Крамарич сравнял счет в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия - Хорватия
Гооол! Денис Черышев вывел Россию вперед в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией