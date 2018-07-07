Два корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной

7 Июль 22:32 2018-07-07T22:32:52+03:00

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Два корабля военно-морских сил (ВМС) США вошли в Черное море. Речь идет о ракетном эсминце USS Porter и флагманском корабле 6-го американского флота USS Mount Whitney.

Известно, что оба боевых судна направляются в Одессу, чтобы принять участие в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018, которые, как ожидается, пройдут с 9 по 21 июля.

Как отмечается в заявлении командования 6-го флота Соединенных Штатов, который базируется в Неаполе, в ходе предстоящих маневров «будут отрабатываться различные задачи, в том числе пресечение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, а также десантные и поисково-спасательные операции».

Кстати, учения Sea Breeze проводятся ежегодно, начиная с 1997 года. Так, в прошлом году для участия в маневрах, которые проходили с 10 по 23 июля в северо-западной части Черного моря, в Одессу прибыли два самолета и три корабля НАТО.