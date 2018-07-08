Путин пригласил игроков и тренера сборной обсудить итоги ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 04:13 2018-07-08T04:13:21+03:00

Президент разговаривал с Черчесовым до и после матча с Хорватией

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин пригласил игроков национальной сборной по футболу и главного тренера команды Станислава Черчесова вместе обсудить итоги их выступления на чемпионате мира -2018. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России», - сказал он.

По словам представителя Кремля, президент дважды звонил Черчесову. В разговоре перед матчем Путин пожелал игрокам успехов на поле, передает ТАСС.

«По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии», - добавил Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, наша команда уступила Хорватии в матче четвертьфинала, который проходил 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Основное и дополнительное время завершилось ничейным счетом 2:2. Хорваты победили после серии пенальти 4:3.

СКАЗАНО

Станислав Черчесов: "Чувствуем себя дембелями, которые уходят слишком рано. Послужили бы Родине и до 15 июля!"

- Добрый вечер! - сказал Черчесов, войдя в зал для пресс-конференций.

- Можно ли сказать, что на этом ЧМ прыгнули выше головы или же это объективный ее уровень?

- Не могу сказать, прыгнули выше головы или нет. Мы готовились к турниру максимально. Кубок Конфедераций помог нам - та работа, которую провели, дала результат. (подробности)

Златко Далич: "Хочу поздравить сборную России с такой игрой. Они прыгнули выше головы"

Златко Далич вывел команду Хорватии в полуфинал чемпионата мира. Это произошло впервые с 1998 года. После игры он вошел в зал для пресс-конференций эмоционально опустошенным - все эмоции остались на поле. И тем не менее, поделился своими впечатлениями с журналистами от четвертьфинального поединка ЧМ-2018. Теперь 11 июля в "Лужниках" хорватскую команду ждет испытание англичанами. (подробности)