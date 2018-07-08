2018-07-08T01:37:27+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Златко Далич: "Хочу поздравить сборную России с такой игрой. Они прыгнули выше головы"

Главный тренер сборной Хорватии после матча с нами был эмоционально опустошен
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборные России и Хорватии отыграли 120 минут в четвертьфинале и еще били серию пенальти.Сборные России и Хорватии отыграли 120 минут в четвертьфинале и еще били серию пенальти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Златко Далич вывел команду Хорватии в полуфинал чемпионата мира. Это произошло впервые с 1998 года. После игры он вошел в зал для пресс-конференций эмоционально опустошенным - все эмоции остались на поле. И тем не менее, поделился своими впечатлениями с журналистами от четвертьфинального поединка ЧМ-2018. Теперь 11 июля в "Лужниках" хорватскую команду ждет испытание англичанами.

- После игры вы даже плакали. Для англичан останутся силы?

- Поздраляю ребят за то, что прошли в полуфинал. Команде России благодарен за борьбу, сегодня было сражение и бой за полуфинал. Нам сегодня повезло. После пенальти просто слезы пошли, не мог сдержаться. Я действительно почувствовал себя так, и сейчас уже "отпустило". Эмоции переполняют меня, и они вышли через слезы. Хорватия прошла в полуфинал. Для англичан остались силы и порох. Мы будем пытатся сыграть свою лучшую игру и у нас отличная мотивация.

- Какое испытание Англия для вас представит и кто фаворит?

- Мы будем говорить завтра об Англии. Они прошли Швецию спокойно - они молодые и играют лучше, чем шведы. Мы завтра будем о них. Не думаю, что есть какие-то фавориты на этом чемпионате мира. И я думаю, что серьезные команды уже уехали домой. Те, кто работали, остались и мы среди них.

- По сравнению с последней игрой вы сменили тактику. Почему так произошло?

- Моя идея была в том, чтобы мы атаковали. Для того, чтобы идти между флангами. Но в первые 10 минут матча ничего не получалось. Нам не хватало силы в середине. Субашич играл хорошо, но это - не наш стиль. Мы поэтому ввели третьего игрока в середину поля. Мы больше владели мячом. Крамарич играл в атаке и забил. В первом тайме мы играли не так хорошо, игра была компактной и россияне "зажимали" нас. Мы во втором тайме сделали изменения и все-таки заслужили эту победу.

- Что скажете по игре сборной России, как оцените ее?

- Я хочу поздравить сборную России с такой игрой. Они играют консолидированно. Они прыгнули выше головы. У них - поддержка невероятная. Головин - хороший быстрый игрок, Игнашевич понравился. Ему 39 лет, а он организовывает оборону!

- Показалось, что у вас вышел пар перед концом игры. Не хватило сил до конца. Англичане сильны физически. У вас что-то осталось еще на следующего соперника?

- Последние 45 минут нам приходилось диктовать условия. Лука Модрич, Ракитич и Врсалько играли сложно - у них был долгий сезон, нам не хватило физической мощи. Был еще и Бадель на скамейке запасных. Нам надо посмотреть и оценить игру, надо освежить команду.

- Вы назначали игроков на пенальти или были добровольцы?

- Вида сказал, что "я это сделаю", я его поставил легко. Лука как капитан должен был бить, Ракитич - тоже бил. Мы быстро договорились. И Субашич взял пенальти, и они проявили волю. А кто проявляет волю - тот и выигрывает.

Напомним, что сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию фантастического поединка Россия - Хорватия.

МЕЖДУ ТЕМ

Станислав Черчесов: "Чувствуем себя дембелями, которые уходят слишком рано. Послужили бы Родине и до 15 июля!"

- Добрый вечер! - сказал Черчесов, войдя в зал для пресс-конференций.

- Можно ли сказать, что на этом ЧМ прыгнули выше головы или же это объективный ее уровень?

- Не могу сказать, прыгнули выше головы или нет. Мы готовились к турниру максимально. Кубок Конфедераций помог нам - та работа, которую провели, дала результат. Сейчас чувствуем себя как солдаты - вышли на дембель, но хочется еще выйти и повоевать. Послужили бы до 15 числа еще и послужили бы Родине. Невозможно спрогнозировать результаты - в декабре будет жеребьевка чемпионата Европы 2020. Надеемся, что сделаем правильные выводы и сделаем шаг вперед. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лука Модрич: "Мы не ожидали от России сегодня такой игры!"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич был назван сегодня лучшим игроком поединка против команды России. После игры он явился на обязательную пресс-конференцию в стадионе "Фишт". (подробности)

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