2018-07-08T12:04:22+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Футболисты сборной России встретятся с болельщиками на Воробьевых горах

Пообщаться со спортсменами можно будет в воскресенье, 8 июля, в одной из московских фан-зон
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Игроки российской сборной встретятся с болельщиками в фан-зоне на Воробьёвых горахИгроки российской сборной встретятся с болельщиками в фан-зоне на Воробьёвых горахФото: REUTERS
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Игроки сборной России по футболу встретятся со своими болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

"Игра команды стала настоящим праздником! Нам очень важно поблагодарить болельщиков за поддержку - без неё достигнуть таких результатов было бы невозможно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Там же уточняется, что встреча состоится уже в это воскресенье, 8 июля, в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве. Вход откроется в 14:00 по местному времени, а само начало мероприятия запланировано на 16:00. Посетить данную встречу может любой желающий.

"Большое вам спасибо, мы вас очень ждём!", - подчеркнули в РФС.

Напомним, что накануне наши футболисты проиграли соперникам из Хорватии, уступив им одно очко в послематчевой серии пенальти. Таким образом, российская команда вылетела из чемпионата мира по футболу 2018 года.

Однако болельщики сборной понимают, что даже выход в 1/4 финала стал настоящим чудом, а потому от души поддерживают спортсменов даже после поражения, передает сайт kp.ru.

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