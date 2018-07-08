Жаль. Но спасибо, сборная! Россия уступила Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира по пенальти

СЕГОДНЯ 00:25 2018-07-08T01:41:05+03:00

В этом четвертьфинале мы проиграли сборной Хорватии, но только по пенальти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Нет, это история не про футбол. Это история про то, как 23 парня, тренерский штаб и персонал собрались в одну команду и содрали с себя клеймо неудачников. И теперь надо просто сказать: «Спасибо, сборная». Спасибо за эти три потрясающие недели. За сорванный голос на пяти матчах. За напряжение в миллион вольт. За понимание, что никогда не надо сдаваться и опускать руки. Даже когда ты по рейтингу худшая сборная чемпионата мира и в тебя никто не верит. И даже когда ты пропускаешь гол в дополнительное время, все еще можно сражаться за победу…

В этом четвертьфинале мы проиграли сборной Хорватии, но только по пенальти. Мы держали удачу за хвост, отдавали ее соперникам, и возвращали ее обратно себе. Верили и молились на трибунах, а они там на поле пытались сделать так, чтобы все это было не зря. Дальше чемпионат мира без нас: Хорватия будет сражаться с Англией, а Франция с Бельгией. Но все равно это было классно. Вот за это и спасибо.

Хорватия будет сражаться с АнглиейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

40 тысяч за билет

А мы ведь за тебя боялись, сборная. Боялись, что ты дрогнешь. И в солнечный сочинский день 7 июля никто не знал, как все закончится в полночь. За три часа до матча на пустом еще стадионе «Фишт» дикторы разминались и проверяли аудиосистему.

- Г-о-о-о-о-л! Россия! – надрывались динамики. И тут же извергали из себя праздничные звуки «Калинки».

Фанаты на набережной ругались:

- Не сглазить бы.

- Го-о-ол! Го-о-ол! Россия! – не успокаивался невидимый голос. И если ему верить, еще за три часа до начала матча мы вели с крупным счетом.

- Нет, ну точно сглазят, - футбол и ЕГЭ – вот два мероприятия в России, где все вдруг становятся суеверными и верующими одновременно.

А тут еще выдра Гарри (официальный оракул Сочи) предсказал победу Хорватии.

- За минуту до смерти, - мрачно отреагировал на эту новость черным юмором пресс-центр стадиона «Фишт»…

Мы верили!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А набережная вблизи стадиона тем временем набухала болельщиками. Люди, измученные нарзаном и другими напитками, набивались в пляжные кафешки – смотреть, как Англия безжалостно препарирует шведскую оборону. А рядом сновали барыги с билетами. Покупать можно было десятками.

- Почем?

- 40 тысяч.

- Да ладно?!

- А сколько ты хотел?

- Ну хотя бы 15.

- За 15 в баре будешь смотреть.

Вот откуда они берут билеты? И чтоб они прогорели со своим бизнесом на полуфиналах.

Где двери у этого «автобуса»

А матч начинался так, как и предсказывала местная выдра. Хорваты хотели победы. Хорваты хотели атаковать. Они убрали из состава одного из оборонительных полузащитников, чтобы освободить место под еще одного атакующего игрока – Крамарича. И сборная Хорватии временами действовала чуть ли не в четыре нападающих. А как еще взломать российский «автобус», уже ставший легендарным на этом ЧМ. И входные двери в этом автобусе, кажется были с левой стороны. Там Федор Кудряшов, заменивший травмированного Жиркова, явно испытывал сложности.

Хорваты хотели победы. Хорваты хотели атаковатьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раз за разом из под него шли прострелы в штрафную, но центральные защитники до поры до времени тушили эти пожары. А когда мы выигрывали подборы, получались очень неплохие контратаки. Так что к первой 15-минутке хорваты могли похвастаться несколькими честно заработанными стандартами, а мы – ударом Дзюбы в заднюю часть защитника и парой кавалерийских наскоков Черышева. Не так чтобы совсем плохо, но все равно недостаточно, чтобы сказать: все идет по плану.

Азартные игры

Но главное сборной России удалось выполнить. Она навязала борьбу по всему полю, и устроила сопернику очередной «Сталинград» - ни сантиметра без борьбы, ни одного эпизода без стыка. Романтический футбол не для таких команд, как наша. Наша игра на зубах. И наша игра в неожиданных ходах. За них, кажется, отвечает Черышев.

То, что случилось на 31 минуте, логичным не назовешь. Контратака сборной России развивалась неспешно и, кажется, была задумана только для того, чтобы дать продышаться своей обороне. Но Черышев, получив мяч от Дзюбы вдалеке от ворот, взял и долбанул что есть силы с левой. Мяч по красивой параболе опустил в «девятку». Два опекавших его защитника обалдели от такой наглости, опешивший голкипер Субашич даже не дернулся – 1:0.

Мы держали удачу за хвост, отдавали ее соперникам, и возвращали ее обратно себеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А потом сборная России почему-то вошла в азарт. Ей бы быть расчетливой. Ей бы быть жесткой и умной. А она решила, что способна на большее, и полетела на встречных курсах добивать соперника. Все шло неплохо – были удары, было опасно, а Дзюба и Самедов «посадили» на желтые карточки двух защитников хорватов, которые могли остановить их только ценой фолов. А потом наши нарвались на встречный апперкот. Это была классическая двоечка: передача в штрафную от Манджукича, и классное замыкание от Крамарича – 1:1. Ну как же так? Разве Черчесов не говорил им, что азартные игры до добра не доводят?

Выдыхайте

А во втором тайме началась гонка на выживание. Кто первым выдохнется, кто первым наестся этим теплым влажным воздухом Сочи с вечной примесью запаха шашлыка, того и и не будет в полуфинале. И поначалу казалось, что это как раз про нас. Особенно после того, как к минует 60-й сборная России пропустила залихватскую атаку, устроила панику у своих ворот и мяч отскочил к Перишичу. Его удар должен был стать роковым, но пришелся в штангу и мяч прокатился по ленточке! Акинфеев и все оборона только выдохнула с облегчением. В тот момент показалось, Фортуна все что у нее было поставила в этот вечер на красных.

Но главное сборной России удалось выполнить. Она навязала борьбу по всему полю, и устроила сопернику очередной «Сталинград»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И кажется теперь понятно, почему у Станислава Черчесова такая прическа. Не поседеть после таких матчей невозможно. Но кроме всего, надо сохранять хладнокровие для тактических игр. Самедов выдохся – вот вам Ерохин. Перестал работать левый фланг, убираем Черышева. Дзюба уже не так цеплялся за мячи, Газинский вместо него укрепляет центр поля… И только бы ничего не сломалось…

А во втором тайме началась гонка на выживаниеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Субашич? Фернандес!

В таких матчах может решить одна только деталь, единственный эпизод. Может быть он и случился на последних минутах основного времени, когда Субашич дернул мышцу. Вот только как это должно было сыграть? Заставить сборную Россию пойти вперед и больше бить по воротам? Или наоборот привести в особенное чувство хорватскую оборону? Получилось второе. У нас был шанс забить – Смолов ужасно отработал эпизод. А хорваты свою возможность реализовали. И какой же нелепый и корявый это был гол с углового. Но ведь влетел – 1:2.

Субашич тащил так, как никто до негоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А потом свое слово сказал тот самый Субашич, который так и не ушел с поля. Он тащил так, как никто до него. Он волшебно играл на выходах и брал намертво удары почти в упор. Но видимо в этот вечер была команда на поле, которая намерена была раз и навсегда отделать от клейма «неудачник». У нее получилось.

Конечно, потом найдутся люди, которые скажут что этот гол забил бразилец. Но это не только гол Марио Фернандеса. Это гол всей сборной России – 2:2, на последних минутах. Когда такое было с нами?!

Жаль. Но спасибо, сборная!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А потом пришлось платить долги Фортуне. Она спрашивает строго, с процентами. Не забил Смолов, миллиметра не хватило, чтобы Акинфеев достал от Модрича, Фернандес промахнулся мимо ворот… И в полуфинале оказался Хорватия.

Удачи вам там, шашечные. Вы тоже сражались как могли. Вы тоже честно делали свою историю. Давайте, не подведите нас там с Англией. Сделайте так, чтобы мы уступили дорогу только чемпионам.

Подробнее об игре сборной России с Хорватией, комментарии экспертов, реакция болельщиков – см. в нашей онлайн-трансляции

Россия - Хорватия 7 июля 2018.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Станислав Черчесов: "Чувствуем себя дембелями, которые уходят слишком рано. Послужили бы Родине и до 15 июля!"

- Добрый вечер! - сказал Черчесов, войдя в зал для пресс-конференций.

- Можно ли сказать, что на этом ЧМ прыгнули выше головы или же это объективный ее уровень?

- Не могу сказать, прыгнули выше головы или нет. Мы готовились к турниру максимально. Кубок Конфедераций помог нам - та работа, которую провели, дала результат. Сейчас чувствуем себя как солдаты - вышли на дембель, но хочется еще выйти и повоевать. Послужили бы до 15 числа еще и послужили бы Родине. Невозможно спрогнозировать результаты - в декабре будет жеребьевка чемпионата Европы 2020. Надеемся, что сделаем правильные выводы и сделаем шаг вперед. (подробности)

КСТАТИ

Болельщики сборной России после матча с Хорватией: «Да, проиграли. Да, не получилось. Но наши футболисты - герои»

Перед началом матча тучи в Москве ходили хмуро. Клубились. Угрожающе темнели. Однако ливня, обещанного синоптиками, так и не случилось (хотя в центре, говорят, дождик прошёл). (подробности)

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- Молодцы! Молодцы! – кричим сквозь слезы, потому что понимаем, что ребята Черчесова упустили суперприз, но все равно сделали невозможное. Они были ничем не хуже хорватов. И они влюбили нас в себя. (подробности)

Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия четвертьфинала ЧМ-2018

Фоторепортаж: Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018