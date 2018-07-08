В Германии лидер социал-демократов раскритиковала посла США

СЕГОДНЯ 12:11 2018-07-08T12:11:41+03:00

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В ФРГ наметился новый скандал в котором оказался замешан посол США в Берлине Ричард Гренелл. Накануне дипломат в обход всех существующих дипломатических норм тайно встретился с некоторыми немецкими автопроизводителями для обсуждения скорого введения Вашингтоном ввозных пошлин на автомобили европейского производства.

Данную инициативу американца, в Бундесатаге сочли не подобающей его статусу.

"Для меня это новость, что послы ведут переговоры по таким вопросам. Если правительство США захочет поговорить с нами о таможенных пошлинах, этим займутся министр торговли в Вашингтоне и федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер. Мы не банановая республика!" - раскритиковала самоуправство Гренеля.

Как пишет немецкая Welt am Sonntag, социал-демократы намерены вынести данный инцидент на парламентское обсуждение во время ближайшего пленарного заседания в Бундестаге.

На днях в посольстве США в Берлине состоялась тайная встреча Гренелла с руководителями крупнейших автомобильных концернов ФРГ: Daimler, BMW и Volkswagen. Отмечается, что посол США сообщил участникам, что он уполномочен найти решение в споре между Вашингтоном и Берлином, а также Брюсселем по возможным экспортным пошлинам на авто из Европы.

В конце июля 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили европейского производства.

Напомним, в начале июня Ричард Греннелл резко раскритиковал состав нынешнего Бундестага, предложив немцам усилить парламент консерваторами. За что в ФРГ предложили выслать американского дипломата из страны.