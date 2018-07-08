2018-07-08T12:11:41+03:00
В мире

В Германии лидер социал-демократов раскритиковала посла США

Ричарда Гренеля вновь уличили в действиях, не подобающих статусу дипломата
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Посол США в ФРГ Ричард ГренеллПосол США в ФРГ Ричард ГренеллФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ФРГ наметился новый скандал в котором оказался замешан посол США в Берлине Ричард Гренелл. Накануне дипломат в обход всех существующих дипломатических норм тайно встретился с некоторыми немецкими автопроизводителями для обсуждения скорого введения Вашингтоном ввозных пошлин на автомобили европейского производства.

Данную инициативу американца, в Бундесатаге сочли не подобающей его статусу.

"Для меня это новость, что послы ведут переговоры по таким вопросам. Если правительство США захочет поговорить с нами о таможенных пошлинах, этим займутся министр торговли в Вашингтоне и федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер. Мы не банановая республика!" - раскритиковала самоуправство Гренеля.

Как пишет немецкая Welt am Sonntag, социал-демократы намерены вынести данный инцидент на парламентское обсуждение во время ближайшего пленарного заседания в Бундестаге.

На днях в посольстве США в Берлине состоялась тайная встреча Гренелла с руководителями крупнейших автомобильных концернов ФРГ: Daimler, BMW и Volkswagen. Отмечается, что посол США сообщил участникам, что он уполномочен найти решение в споре между Вашингтоном и Берлином, а также Брюсселем по возможным экспортным пошлинам на авто из Европы.

В конце июля 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили европейского производства.

Напомним, в начале июня Ричард Греннелл резко раскритиковал состав нынешнего Бундестага, предложив немцам усилить парламент консерваторами. За что в ФРГ предложили выслать американского дипломата из страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
При утечке токсичных веществ‍ в аэропорту Варшавы пострадали люди
В Таиланде в рамках операции по спасению детей перекрывают водостоки
Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018
Генсек ФИФА: Россия может гордиться игрой своей сборной на ЧМ-2018
Футболисты сборной России встретятся с болельщиками на Воробьевых горах
Кормье нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе
В Госдуме прокомментировали заявление американского сенатора о неэффективности санкций против России
Власти Турции уволили более 18,6 тысячи госслужащих
Владимир Путин поздравил актера Андрея Мягкова с юбилеем
"Прощай": Еще одна звезда "Игры престолов" завершила съемки в сериале
Помпео не передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man
Волкер пояснил слова Трампа о возможности признания Крыма российским
Южная Корея заявила о необходимости полной денуклеаризации КНДР
Помпео: США пока не планируют ни снимать ни смягчать санкции против КНДР
При крушении медицинского вертолета в Чикаго пострадали четыре человека
Меркель хочет повысить расходы на оборону из-за конфликта на Украине
Российские фильмы стали призерами кинофестиваля в Карловых Варах‍