Генсек ФИФА: Россия может гордиться игрой своей сборной на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:21 2018-07-08T12:21:48+03:00

Фатма Самура по достоинству оценила выступление наших футболистов в матче против Хорватии

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Россияне могут гордиться игрой своей сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года. Такое мнение озвучила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

"Несмотря на сегодняшнее поражение в Сочи, Россия должна гордиться своим выступлением", - написала глава организации на своей странице в Twitter.

Дальше она добавила уже на русском: "Россия, молодец! Мы гордимся твоими достижениями!", и напомнила хорватам на их национальном языке, что теперь они увидятся уже в полуфинале турнира.

Самура пообщалась с болельщиками на английском, русском и хорватском языкахФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на этом домашнем мундиале сборная нашей страны показала лучший результат в своей новейшей истории и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, одолев Испанию, Египет и Саудовскую Аравию.

Однако в субботу, 7 июля, российские футболисты уступили хорватам и проиграли им одно очко в послематчевой серии пенальти. Таким образом наша сборная покинула этот чемпионат, а соперники прошли дальше в полуфинал.