2018-07-08T14:19:26+03:00
В мире

Telegraph: в НАТО опасаются, что встреча лидеров США и России негативно повлияет на европейскую безопасность

Трамп намерен на встрече в Хельсинки предложить Путину "перекроить ландшафт Европы", пишет издание
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир ПутинПрезидент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир ПутинФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп во время июльского саммита в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным может начать со своим российским коллегой переговоры "о перекраивании ландшафта безопасности в Европе". И сделать последнему «ряд определенных предложений».

Такую обеспокоенность в интервью британской The Sunday Telegraph высказали организаторы саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

Как пишет газета, существует реальная подоплека тому, что хозяин Овального кабинета, расстроенный тем, что США приходится, практически в одиночку влачить на себе бюджет Северо-атлантического альянса, может предложить российскому лидеру вариант «вывода военнослужащих США с Украины и отказаться от американского участия в совместных учениях НАТО». И, тем самым, заставить, наконец, партнеров по Альянсу активнее участвовать в финансировании военного блока.

16 июля в Хельсинки пройдет американо-российский саммит на высшем уровне с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Переговоры лидеров сверхдержав пройдут за закрытыми дверями. По их окончании будет подписано совместное заявление и дана пресс-конференция.

Напомним, Дональд Тармп неоднократно, еще будучи кандидатом в президенты США, критиковал партнеров Вашингтона по НАТО в недостаточном финансировании военного бюджета Альянса.

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