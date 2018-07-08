Российский ударный беспилотник "Охотник" начнет полеты уже в этом году

СЕГОДНЯ 14:17 2018-07-08T14:17:07+03:00

Военное ведомство РФ заказало беспилотник еще в 2011 году Фото: REUTERS

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Первые испытательные полеты нового российского ударного беспилотника "Охотник" состоятся уже в 2018 году. Контролировать данный процесс будет компания-разработчик "Сухой". Такое заявление сделал источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Работы по тяжелому дальнему БПЛА "Охотник" находятся на завершающем этапе. В частности, закончено создание опытного образца, который в этом году начнет выполнение испытательных полетов", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Он подчеркнул, что все работы ведутся на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова. Между тем, в Объединенной авиастроительной корпорации и министерстве обороны России данную информацию комментировать не стали.

Напомним, что военное ведомство заказало разработку тяжелого ударного беспилотника еще в 2011 году, а через три года был представлен его макет. Сообщается, что летательный аппарат имеет реактивную силовую установку и способен развивать скорость до 1 тыс. км/ч.