Ракетный эсминец США зашел в порт Одессы

СЕГОДНЯ 14:24 2018-07-08T14:24:48+03:00

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В воскресенье, 8 июля, появилась информация о том, что американский ракетный эсминец USS Porter зашел в порт Одессы.

Как пишут украинские СМИ, это судно военно-морских сил (ВМС) США оснащено 90 ракетными пусковыми установками, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее USS Porter в сопровождении флагманского корабля 6-го флота США USS Mount Whitney зашли в Черное море, чтобы принять участие в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018, которые должны начаться в ближайший понедельник, 9 июля.

Стоит отметить, что маневры проводятся всего за неделю до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Причем подобное поведение нынешнего хозяина Белого дома вызывает вопросы к нему даже на Западе.