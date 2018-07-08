Порошенко обвинили в водопроводной катастрофе на Украине

СЕГОДНЯ 16:57 2018-07-08T16:57:57+03:00

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Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник обвинил президента Украины Петра Порошенко, а также премьер-министра Владимира Гройсмана в водопроводной катастрофе, которая грозит незалежной из-за остановки единственного в стране завода по производству хлора «Днепразот». Дело в том, что уже в начале следующей недели украинцы могут остаться без питьевой воды: произойдет это в том случае, если до тех пор так и не возобновятся поставки хлора, который необходим для обеззараживания жидкости.

По мнению Олейника, нынешние киевские власти «занимаются грабежом», а не политикой. Также экс-нардеп подчеркнул, что за 27 лет существования Украины проблема с подачей воды в централизованный водопровод возникла впервые. В связи с этим, как отметил политик, возникает и угроза вспышек массовых заболеваний.

Кроме того, бывший украинский парламентарий уверен, что власти страны не станут прилагать усилия для исправления ситуации. «Ту воду, которая течет из кранов украинцев, Порошенко, Гройсман и прочие не пьют. Они пьют воду из скважин, проверенную, отфильтрованную специально для них», - приводят слова Олейника местные СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне на Украине из-за высоких цен на газ остановил работу один из крупнейших заводов химической промышленности «Днепразот».