Умер Валерий Ганичев - писатель, бывший главный редактор "Комсомольской правды"
В воскресенье, 8 июля, появилась информация о том, что умер автор романа «Адмирал Ушаков» Валерий Ганичев. Писатель и бывший главный редактор газеты «Комсомольская правда» скончался на 85-м году жизни.
Печальную новость сообщили в Союзе писателей России. Там выразили соболезнования родным и близким усопшего.
СПРАВКА «КП»
Валерий Ганичев родился 3 августа 1933 года. С 1960 года занимался комсомольской и журналистской работой в Москве.
Так, с 1968 по 1978 год был директором издательства «Молодая гвардия», а с 1978-го по 1980-й - главным редактором газеты «Комсомольская правда». Затем же - с 1981 по 2001 год - возглавлял «Роман-газету».
Кроме того, с 1994-го по 2018-й Валерий Ганичев являлся председателем правления Союза писателей России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Валерий Ганичев: «Комсомолка» всегда отличалась талантливыми людьми!»
Ганичев родился в Пестово (ныне Новгородская область), детство и юность провел на Украине. Окончил исторический факультет киевского госуниверситета имени Тараса Шевченко. До работы в «Комсомолке», был директором издательства «Молодая гвардия». Ганичев способствовал канонизации Федора Ушакова, изучал биографию адмирала и написал о нем несколько книг. Мы позвонили поздравить юбиляра (подробности)