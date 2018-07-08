2018-07-08T20:11:20+03:00
Общество

Умер Валерий Ганичев - писатель, бывший главный редактор "Комсомольской правды"

О том, что умер автор романа «Адмирал Ушаков» Валерий Ганичев, сообщили в Союзе писателей России
Дарья ИВАШКИНА
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Валерий Ганичев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр СаверкинВалерий Ганичев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
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В воскресенье, 8 июля, появилась информация о том, что умер автор романа «Адмирал Ушаков» Валерий Ганичев. Писатель и бывший главный редактор газеты «Комсомольская правда» скончался на 85-м году жизни.

Печальную новость сообщили в Союзе писателей России. Там выразили соболезнования родным и близким усопшего.

СПРАВКА «КП»

Валерий Ганичев родился 3 августа 1933 года. С 1960 года занимался комсомольской и журналистской работой в Москве.

Так, с 1968 по 1978 год был директором издательства «Молодая гвардия», а с 1978-го по 1980-й - главным редактором газеты «Комсомольская правда». Затем же - с 1981 по 2001 год - возглавлял «Роман-газету».

Кроме того, с 1994-го по 2018-й Валерий Ганичев являлся председателем правления Союза писателей России.

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Ганичев родился в Пестово (ныне Новгородская область), детство и юность провел на Украине. Окончил исторический факультет киевского госуниверситета имени Тараса Шевченко. До работы в «Комсомолке», был директором издательства «Молодая гвардия». Ганичев способствовал канонизации Федора Ушакова, изучал биографию адмирала и написал о нем несколько книг. Мы позвонили поздравить юбиляра (подробности)

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