В Сирии силы ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в Хомсе

СЕГОДНЯ 23:21 2018-07-08T23:28:49+03:00

В результате был нанесен материальный ущерб, никто не пострадал

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Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар Израиля по авиабазе в провинции Хомс. Об этом сообщил военный сирийский источник.

Сообщается, что ПВО перехватили и сбили несколько ракет, нацеленных на аэродром, расположенный между городами Хомс и Пальмирой. Также сирийские орудия ударили по одному из атаковавших боевых самолетов, что заставило остальные покинуть воздушное пространство Сирии, передает агентство SANA.

В результате атаки никто не пострадал, был нанесен материальный ущерб.

Отметим, Израиль уже не впервые наносит удар по позициям сирийской армии. Как рассказывал сайт kp.ru, очередной ракетный удар был нанесен 30 апреля в 22:30 по военным базам в пригородах сирийских городов Алеппо и Хама. Израильтяне разбомбили оружейный склад 47-й бригады сирийской армии, после чего там разгорелся крупный пожар.

Это поизошло сразу после подписания между боевиками на юге Дамаска и правительством соглашения о перемирии.