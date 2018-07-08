Майкл Ондатже получил Золотого Букера за роман «Английский пациент»

8 Июль 23:45 2018-07-08T23:45:44+03:00

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В этом году лауреатом Золотой Букеровской премии стал канадский писатель Майкл Ондатже. Об этом сообщили организаторы церемонии вручения литературной награды.

Ондатже отметили за его роман 1992 года "Английский пациент". Эта книга названа лучшей из всех произведений, удостоенных премии Букера за последние 50 лет.

"Английский пациент" Майкла Ондатже коронован как лучшее произведение художественной литературы за последние пять десятилетий вручения Букеровской премии", - цитирует ТАСС слова представителя организаторов вручения.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в конце мая, что специальное жюри Букеровской премии назвало пять лучших книг с 1968 года, когда была основана премия. Были определены по одному лучшему автору из каждого десятилетия.

В список попали: индийский писатель Видиадхар Найпол с романом "В свободном государстве", британка Пенелоп Лайвли с книгой "Лунный тигр" (1987), Ондатже с романом "Английский пациент", британская писательница Хилари Мэнтел с работой "Волчий зал", и американец Джордж Сондерс с произведением "Линкольн в бардо" .