2018-07-09T03:59:16+03:00
Экономика

Минфин предлагает отменить пониженный акциз для российских вин

Также будут установлены ставки акциза на винные напитки без этилового спирта
Юлия ДИВЕЕВА
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В России хотят изменить акцизы на отечественные винаВ России хотят изменить акцизы на отечественные винаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Министерство финансов предлагает отменить пониженный акциз на российские тихие и игристые вина с защищенным географическим наименованием. Об этом говорится в проекте документа, определяющем основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы.

Льготный налог был введен для развития отечественного виноделияВ прошлом году Минфин ввел полный акциз на импортные вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

За литр тихого импортного вина сейчас взимается 18 рублей за литр в виде акцизного налога, а за литр игристого – 36 рублей. Для производителей, выпускающих вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения эти суммы составляют 5 рублей и 14 рублей, соответсвенно, передает ТАСС.

Кроме того, Минфин считает, что необходимо установить ставки акциза на винные напитки, произведенные без добавления этилового спирта, до 36 рублей за литр с последующим повышением на 1 рубль в год, что в два раза выше действующих ставок.

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