Число погибших при аварии на железной дороге в Турции возросло до 24

СЕГОДНЯ 08:38 2018-07-09T08:38:53+03:00

Число погибших при аварии на железной дороге в Турции выросло до 24, еще 338 человек пострадали Фото: REUTERS

Также известно о 338 пострадавших, из которых 124 человека все еще находятся в больнице [видео]

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Число жертв серьезной железнодорожной аварии, которая произошла накануне в турецкой провинции Текирдаг, возросло до 24 человек. Также известно о 338 пострадавших в результате происшествия. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра республики Реджепа Акдага.

Напомним, что в воскресенье, 8 июля, сильные проливные дожди на северо-западе страны стали причиной вымывания грунта из-под рельсов. В результате пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капыкуле - Стамбул, просто сошли с путей.

Изначально сообщалось о десяти погибших и 73 раненных. Всего же в составе в момент инцидента находились 362 пассажира, передает сайт kp.ru.

Поисково-спасательная операция на месте ЧП завершилась лишь в понедельник, 9 июля, примерно в 6:00 по местному времени (совпадает с мск). Все пострадавшие были доставлены в больницы, где им оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент под присмотром врачей все еще остаются 124 человек, передает телеканал CNN Turk.