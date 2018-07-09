В России создадут управляемые силой мысли автомобили

СЕГОДНЯ 10:56 2018-07-09T10:56:02+03:00

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Ведущие российские университеты в рамках федеральной программы «Проект 5-100» подготовили ряд инновационных новинок в сфере автомобилестроения, которые могут очень скоро совершить революцию в данном сегменте. В частности, в России появятся автомобили без руля, инновационные противоугонные системы, а также новые экологически чистые виды топлива.

По утверждениям ученых Национального исследовательского Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), в настоящее время они вплотную занялись созданием так называемого нейромобиля, которым можно будет управлять силой человеческой мысли.

«Система нейропилотирования представляет собой симбиоз алгоритмов распознавания образов (с помощью искусственных нейросетей), планирования движения и средства детектирования и классификации биоинформационных сигналов человека», — рассказал глава лаборатории интеллектуальных биомехатронных технологий ННГУ Василий Миронов.

По заверениям специалиста, в беспилотный автомобиль будет вмонтирована система ассистирования пилоту, способная анализировать дорожную обстановку и прогнозировать варианты движения транспортного средства в высокодинамичной среде, сообщает газета «Известия».

Кроме того, Научный коллектив кафедры цветных металлов и золота НИТУ «МИСиС» разработал способ получать альтернативное экологически чистое топливо (водород) из отходов алюминия и цветных металлов. Оно будет в концентрированном виде в обычных банках 0,33 л. Одной банки будет хватать на примерно 100 км.