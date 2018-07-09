В Шотландии археологи нашли «шахматы викингов»

СЕГОДНЯ 12:01 2018-07-09T12:01:31+03:00

В настоящее время ученым не удалось установить, как именно древние люди играли в эти шахматы

Однако в правилах этой игры разобраться пока не удалось

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Древние «шахматы викингов», или хнефатафл, были обнаружены в Шотландии на территории Дирского аббатства. Археологам удалось найти только доску на этого развлечения, а какими могли быть фигурки и сколько их было, установить не удалось.

Специалистам удалось выяснить, что такие шахматы были созданы не позже III века до нашей эры, при этом их создателями были сами викинги, из-за чего игра и получили свое названия.

В настоящее время ученым не удалось установить, как именно древние люди играли в эти шахматы, и какие правила были у викингов. Предположительно, игра могла соединять в себе сразу несколько видов современных развлечений: нардов, шахмат и шашек, передает телеканал «360».

Отмечается, что игра хнефатафл была популярна на различных территориях: в Уэльсе, Великобритании и Гренландии.

Кроме того, во время раскопок археологи обнаружили и другие артефакты, которые повествуют о жизни и быте местных обывателей, передает сайт телеканала «Звезда».