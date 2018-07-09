В Иране арестовали молодую гимнастку за танцы в собственной спальне

СЕГОДНЯ 12:24 2018-07-09T12:24:50+03:00

Маэдэ Ходжабри записала танцы в спальне и попала под арест. ФОТО: соцсети Фото: другой источник.

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Танцы в собственной спальне, выложенные в сети могут дорого обойтись молодой жительнице Ирана. 18-летнюю гимнастку Маэде Ходжабри арестовали полицейские после просмотра видео в Instagram , где девушка танцует в разных стилях.

Правоохранители сочли ,что поступок молодой иранки подрывает моральные устои, принятые в исламской республике, в которой преобладают духовные, а не светские правила поведения.

Помимо нарушения моральных принципов Ходжабри инкриминируют другое серьезное нарушение правил поведения - появление на публике с непокрытой головой. Какое именно наказание по совокупности совершенный ей нарушений закона грозит гимнастке — пока неизвестно. Сразу после ареста аккаунт девушки был заблокирован.

В то же время, ролик с танцами 18-летней жительницы Ирана доступны на страницах ее десятков тысяч подписчиков. Правда, полицейские намерены заблокировать и их. Как заявил глава кибер-полиции Ирана Тураж Каземи, уже готовится соответствующий иск в суд с требованием ограничить на территории страны доступ к аккаунтам.

Помимо Ходжабри полиция Ирана арестовала еще нескольких подростков, выкладывавших в Instagram видео с танцами. Их дальнейшая судьба также неизвестна.

Отметим, популярная во всем мире соцсеть Instagram — одна их последних пока не заблокированных в Иране. В случае с Twitter и Facebook, власти прибегают к жесткой фильтрации контента. Telegram же, которым в Иране пользовалась половина населения страны, был заблокирован весной 2018 года.

К слову, на странице девушки в соцсети более 300 записей танцев как в традиционном иранском, так и в западном стиле, сообщает сайт "Дни.ру".