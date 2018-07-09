Ученые выяснили губительные последствия ношения галстуков

СЕГОДНЯ 13:45 2018-07-09T13:45:09+03:00

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Ношение галстука является причиной ухудшения здоровья человека и может даже привести к летальному исходу. По утверждениям специалистов из Университета больницы Шлезвиг-Голштейн, данный предмет одежды, которым в основнм пользуется сильная половина человечества, крайне отрицательно влияет на кровоснабжение головного мозга.

Ученые провели ряд опытов, в которых приняли участие порядка 30 добровольцев. Суть исследования заключалась в следующем: половина испытуемых прошла магнитно-резонансную томографию в галстуках, а другая половина обследовалась без аксессуара.

По результатам тестов, специалисты сделали неутешительные выводы - галстук зажимает яремные вены и сонные артерии, расположенные в районе шеи. Это, в свою очередь, приводит к отрицательному цереброваскулярному воздействию, пишет ФАН.

Подводя итог своим исследованиям, эксперты посетовали, что решить данную проблему в самом ближайшем будущем не представляется возможным. Виной тому факт, что многие компании требуют от своих сотрудников соблюдения дресс-кода, предполагающего ношение галстука. При этом, работодатели не волнуются о последствиях, которые оказывает одежда на здоровье работников, пишет сайт «Утро.ру».