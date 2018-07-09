2018-07-09T13:58:56+03:00
Общество

GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед» собрал молодых фармацевтов из стран СНГ, Южной Азии и Европы

Эксперты признают, что фармацевтическая отрасль - отличная стартовая площадка для построения карьеры
Павел ЧЕРНЫШОВ
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6 июля в Сочи состоялось подведение итогов II Всероссийского межвузовского GxP-саммита с международным участием «Выбор лучших. Время вперед». В мероприятии принимали участие студенты и аспиранты ведущих профильных медицинских вузов России и стран СНГ, Южной Азии и Европы. В последние несколько лет фармацевтическая отрасль в России стала развиваться особенно интенсивно. Сегодня фармацевтика объединяет специалистов в области биологии, химии, физики, генетики и многих других наук. Внушительную поддержку саммиту оказывает Министерство промышленности и торговли России и ФБУ «ГИЛС и НП».

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЮНЫХ

Во время саммита независимый экспертный совет, состоящий из ведущих экспертов фармацевтической отрасли, оценил более 130 тестовых работ и ситуационных задач, которые выполнили участники. При этом авторство работ было скрыто, эксперты не знали, какой ВУЗ представлял участник. Участники саммита соревновались в равных условиях: все студенты и аспиранты, представляющие один ВУЗ, были распределены в разные потоки.

- Есть работы – серьезные исследования, творческие работы, с необычным взглядом на проблемы отрасли и предложения по их решению. И это уже не просто студенческие работы, это взгляд будущих специалистов современной фармацевтической отрасли, - оценил высокий уровень подготовки студентов председатель экспертного совета саммита и директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

Победителем саммита молодых фармацевтов стала студентка Софья Левагина, представляющая первый московский государственный университет им. Сечинова. Награда за первое место - денежный сертификат на 200 тысяч рублей от организатора саммита благотворительного фонда «Путеводная Звезда». Дмитрий Качанов из Санкт-Петербурга представляющий Северо-Западный государственный медицинский университет им. Мечникова занял второе и удостоен сертификата на 100 тысяч рублей. Бронзовый призер - Аушева Виктория из Нижнего Новгорода, представляющая приволжский исследовательский медицинский университет. Девушке вручен сертификат на 50 тысяч рублей.

ПРОФЕССИОНАЛЫ НЕ СВЯЗАНЫ ГЕОГРАФИЕЙ

- Очень приятно, что в этом году интерес к нашему саммиту проявили не только студенты из России, но также стран ближнего и дальнего зарубежья, - подчеркнула руководитель благотворительного фонда «Путеводная Звезда» Татьяна Рябко. - Мы еще раз имели возможность убедиться, что у настоящих профессионалов, будущих инженеров, работников современных фармацевтических производств нет привязки к географии, экономического фактора или политической привязки.

Специальным призом за лучшую презентацию награждена Саника Сурякант Ядха из Индии, представляющая Национальный институт фармацевтического образования и исследования.

Студенты также получили призы от крупнейших российских и международных фармацевтических компаний таких как: международная компания MSD, крупного представителя фармации компании Р-Фарм, и инновационной компании «Натива». Эксперты признают, что фармацевтическая отрасль - отличная стартовая площадка для работы, прохождение практики и построение карьеры для студентов и молодых специалистов.

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