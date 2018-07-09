На Украине в лесу нашли мешки с сотнями миллионов изрезанных гривен

СЕГОДНЯ 14:45 2018-07-09T14:45:13+03:00

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В понедельник, 9 июля, стало известно о необычной находке в украинском Днепре (бывшем Днепропетровске). Так, в лесу на Криворожском шоссе нашли десятки мешков с сотнями миллионов изрезанных гривен. Речь идет о купюрах номиналом 20, 50, 100 и 200 гривен, пропущенных через шредер.

Выяснилось, что на бирках мешков, в которых были обнаружены измельченные деньги, стоят печати Национального банка Украины. Как считают местные правоохранители, по какой-то причине гривны были утилизированы. Однако как все это богатство оказалось в лесу и кому оно все-таки принадлежало, стражам порядка еще только предстоит выяснить, пишут украинские СМИ.

Кстати, отметим, это не первый подобный случай в мире. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, несколько лет назад в центре Волгограда нашли мешок, также набитый изрезанными деньгами. Тогда сознательный мужчина, обнаруживший измельченные купюры, сразу же обратился в полицию и рассказал правоохранителям о своей находке.