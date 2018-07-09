2018-07-09T16:12:14+03:00
В мире

Скотланд-Ярд не видит связи между отравлениями в Эймсбери и Солсбери

Однако данная версия все еще остается основной в расследовании британцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Скотленд-ярд не связывает инцидент в Эймсбери с отравлением СкрипалейСкотленд-ярд не связывает инцидент в Эймсбери с отравлением СкрипалейФото: REUTERS
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У британских правоохранителей нет никаких доказательств того, что трагический инцидент с отравлением нескольких людей в городе Эймсбери может быть как-то связано с покушением на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Такое заявление сделал глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу.

"Расследование ведут офицеры контртеррористической полицейской сети Великобритании, и они не могут сказать в настоящий момент, связано ли нервно-паралитическое вещество, обнаруженное в этом инциденте, с нападением на Сергея и Юлию Скрипалей. Однако это остается главной линией нашего расследования", - сказал руководитель подразделения.

Он подчеркнул, что расследование всегда должно строиться лишь на фактах, поэтому правоохранители сконцентрировали все усилия на поиске некого контейнера, который мог быть начинен нервно-паралитическим веществом.

По словам Базу, критическое состояние 45-летнего Чарльза Роули, а также недавняя смерть от отравления его подруги Дон Стерджесс, свидетельствует о том, что они близко подобрались к источнику заражения, вероятнее всего, потрогали его руками, передает ТАСС.

Напомним, что 30 июня в одном из жилых домов Эймсбери были найдены два британца в бессознательном состоянии. В минувшее воскресенье женщина скончалась в больнице соседнего города Солсбери, где весной этого года было совершено нападение на Скрипалей. Позже знакомые отравленной в Эймсбери пары рассказали, что те были наркозависимыми и могли подобрать на улице какой-нибудь зараженный окурок или контейнер, передает сайт kp.ru

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