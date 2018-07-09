Скончавшаяся в Эймсбери женщина могла заразиться от окурка

СЕГОДНЯ 14:03 2018-07-09T18:19:05+03:00

Скотланд-Ярд быстро объявил, что пара находится под воздействием того же вещества, что и британский шпион Сергей Скрипаль Фото: REUTERS

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После выписки Сергея и Юлии Скрипалей тема отравления нервно-паралитическим веществом в Британии после небольшой паузы снова на первом плане: отравленная якобы тем же газом британка Дон Стерджесс из города Эймсбери (по соседству с печально знаменитым Солсбери) скончалась.

Напомним, 44-летнюю женщину вместе со спутником Чарли Роули 30 июня госпитализировали в критическом состоянии. Скотланд-Ярд быстро объявил, что пара находится под воздействием того же вещества, что и британский шпион Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. А в воскресенье вечером СМИ сообщили о смерти Стерджесс. Состояние Роули по-прежнему критическое. В расследовании заняты сто детективов контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда и полицейские Уилтшира.

- Я потрясена и шокирована смертью Дон Стерджесс, мои мысли и соболезнования направлены ее семье и близким, - заявила премьер Британии Тереза Мэй.

Видевший же их до госпитализации друг Крейг Пэттенден рассказал, что накануне отравления те ехали в автобусе, и Чарли был то ли сильно под градусом, то ли под воздействием наркотиков.

- Он часто употреблял героин или кокаин. Все симптомы отравления появились уже в субботу, - сообщил он РИА Новости. - У обоих шла пена изо рта, зрачки сузились так, что их почти не было видно. Они говорили бессвязные вещи. Думаю, источником заражения было что-то, что Дон подобрала на улице, - или окурок, или какой-то контейнер.

Тем временем, у полицейского, проверявшегося в больнице Солсбери, никаких признаков отравления не нашли.

- Мы рады подтвердить, что полицейский, который в качестве меры предосторожности обратился за консультацией в больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, у него все нормально. Мы бы хотели напомнить о сообщении управления по охране общественного здоровья Англии о том, что риск для общественности остается низким, - заявили в местной полиции.

Уже странно, не правда ли? Мы же помним, как все было оцеплено в Солсбери, лавочку, где их нашли, уничтожили, а домашних питомцев Скрипалей попросту кремировали.

- Я с самого начала выразил мнение, что отравление этой пары никак не связано физически с атакой в Солсбери, где Скрипали остались в живых. Все эти выдумки в виде какого-то контейнера или даже шприца не выдерживают критики со стороны любого специалиста, который знаком с его свойствами, - отреагировал в Фейсбуке участвовавший в разработках газа А234 и сбежавший потом в США Вил Мирзаянов.

Надо ли говорить, что Москву вновь с самого начала и без всяких доказательств обвинили в подрыве нацбезопасности Соединенного Королевства.

- Глаза всего мира смотрят на Россию, - предупредил министр внутренних дел Британии Саджид Джавид.

- Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры и начать взаимодействие с Россией, - ответила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Уже от одного такого описания про подобранные окурки и героин, при всем сочувствии к Дон и Чарли, становится понятно, люди какого уровня стали новыми пациентами клиники Солсбери. И вот зачем это России? Версию Мирзаянова про "политический терроризм" сразу оставим за скобками, чтоб людей не смешить. Трагедия все-таки.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Игорь НИКУЛИН, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН:

"Вещество должно одинаково действовать и на Скрипаля, и на наркомана"

- Вообще, если мы имеем дело с боевым отравляющим веществом, то оно на всех действует одинаково. Но женщина была, скорее всего, наркоманкой. А значит, у нее был ослаблен организм, и это, безусловно, ускорило эффект от отравления. Но главное не это. Главное, что этой британке просто поздно вкололи антидот. Чего не скажешь о Скрипалях - там сработали молниеносно. Что говорит о том, что скорая стояла фактически за углом, и врачи изначально знали, с чем имеют дело. Сценарий со Скрипалями был расписан даже не поминутно, а посекундно.

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

"Именно Мэй так волновалась из-за встречи Путина и Трампа"

- Требования от нас каких-то объяснений в привязке к делу Скрипалей выглядят весьма странно, если, конечно, они не имеют скрытого мотива и политической подоплеки. Цели могут быть разные – от Чемпионата мира по футболу до предстоящего российско-американского саммита. Ведь именно Тереза Мэй выражала обеспокоенность предстоящей встречей в Хельсинки, а глава британского МВД уже поспешил не исключить возможность санкций и "скоординированных действий с союзниками" против России. Как и в деле Скрипалей российские правоохранительные органы выразили полную готовность оказать все необходимое содействие расследования. Рассчитываем, что оно будет честным, объективным и не будет сопровождаться голословными и бездоказательными обвинениями против России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Замглавы МВД Великобритании: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери

Ранее стало известно, что мужчина и женщина были отравлены близ Солсбери (подробности)

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