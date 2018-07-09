2018-07-09T17:58:19+03:00
Общество

Минсельхоз хочет штрафовать жителей Подмосковья и дачников за борщевик

Штраф может составить порядка одного миллиона рублей
Александра БУРОВА
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Подмосковный Минсельхоз предложил штрафовать за борщевик до 1 млн рубПодмосковный Минсельхоз предложил штрафовать за борщевик до 1 млн рубФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области начнёт реализовывать программу по борьбе с ядовитым сорняком. Для этого ведомство разработало законопроект, который введёт наказание для владельцев земельных участков, территория которых заросла борщевиком.

Об этом сообщили информационному агентству ТАСС в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья в понедельник, 9 июля.

Для юридических лиц штраф может составить от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц – в районе 20-50 тысяч рублей, а для физических – в пределах 3-5 тысяч.

Законопроект планируют принять до конца текущего года, в нём определят, каким образом собственники земли должны будут бороться с ядовитым растением, а также установит полномочия административных комиссий органов местного самоуправления Подмосковья накладывать штрафы.

За 2018 год на эти цели планируется потратить 300 миллионов рублей из бюджета.

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