2018-07-09T18:30:00+03:00
Политика

МИД РФ продолжит настаивать на предоставлении доступа к Скрипалям

Российских дипломатов беспокоит то, в каком состоянии находятся сейчас пострадавшие в Солсбери
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ продолжит настаивать на предоставлении доступа к СкрипалямМИД РФ продолжит настаивать на предоставлении доступа к СкрипалямФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пострадавших в марте этого года в британском городе Солсбери.

Как заверила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, Москва продолжит настаивать на предоставлении британской стороной доступа к российским гражданам. По ее словам, сейчас в первую очередь вызывает беспокойство то, в каком состоянии находятся наши соотечественники.

«Мы продолжаем уделять самое пристальное внимание развитию ситуации в «деле Скрипалей», в котором линия Лондона с каждым днем вызывает все больше вопросов», - сказала дипломат.

Также представитель министерства иностранных дел РФ заметила, что британские власти упорно продолжают отказывать российской стороне в возможности лично встретиться со Скрипалями. «Такая линия поведения усиливает наши подозрения в том, что Скрипали либо насильственно изолированы британскими властями, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально», - приводит слова Захаровой официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По словам местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. При этом российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает, называя их голословными.

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