2018-07-09T19:56:34+03:00
В мире

Премьер-министр Польши рассказал, что может стать поводом для постоянного примирения с Украиной

Он заявил, что это возможно только после признания всей правды о Волынской резне
Александра БУРОВА
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Премьер Польши назвал условие для постоянного примирения с УкраинойПремьер Польши назвал условие для постоянного примирения с УкраинойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 9 июля, сообщил о том, что постоянное и окончательное примирение народов Польши и Украины может осуществиться только после раскрытия всех фактов о Волынской резне.

Сообщение с таким заявлением появилось на его личной официальной страничке в twitter.

- Есть преступления, в отношении которых не хватает слов даже спустя 75 лет. И память о жертвах Волынской резни не может быть стёрта. Поэтому постоянное примирение народов Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды о тех страшных временах, – написал он.

Ранее, в 2016 году, сенат Польши заявил, что это трагическое событие не что иное, как геноцид, который устроили украинские националисты.

В ходе Волынской резни, было уничтожено по разным данным от 30 до 100 тысяч человек из числа поляков, евреев, армян, чехов, проживавших на Волыни, входившей до 1939 года в состав Польши. Польские отряды самообороны и Армии Крайовой в ответ занялись уничтожением и украинских карателей, и украинского мирного населения.

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