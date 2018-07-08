Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой

СЕГОДНЯ 21:58 2018-07-08T21:58:25+03:00

При этом Анджей Дуда призвал власти Украины дать возможность семьям привести в порядок кладбища убитых поляков

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Президент Польши Анджей Дуда, выступая в воскресенье, 8 июля, на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Волынской резни, назвал Волынскую трагедию этнической чисткой. По его словам, те события не были частью войны между поляками и украинцами.

«Это печальная дата для польских семей. Это не была война - это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. Сто тысяч здесь замучены», - цитируют польского лидера украинские СМИ.

Кроме того, Дуда призвал киевские власти дать возможность семьям привести в порядок кладбища убитых поляков.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко ранее в воскресенье предложил Польше вывести Волынскую резню из сферы политики. Глава незалежной назвал украинско-польский конфликт 1940-х годов «сложным вопросом истории».

СПРАВКА «КП»

Волынская резня - массовое уничтожение запрещенной в России националистической Украинской повстанческой армией (УПА) этнического польского гражданского населения на территории Волыни, начатое в марте 1943 года и достигшее пика в июле того же года. По разным оценкам, в конечном итоге погибло от 60 тысяч до 200 тысяч поляков.