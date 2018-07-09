2018-07-09T20:14:12+03:00
Политика

«Вызов и провокация»: в Совфеде прокомментировали поведение хорватского футболиста Виды

После выкрика «Слава Украине» ФИФА вынесла предупреждение спортсмену
Дарья ИВАШКИНА
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Защитник сборной Хорватии Домагой ВидаЗащитник сборной Хорватии Домагой ВидаФото: REUTERS
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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали выкрик защитника сборной Хорватии Домагоя Виды «Слава Украине» после четвертьфинального матча против России. По мнению сенатора Франца Клинцевича, это была спланированная провокация.

«Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. <…> Он пошел на эту провокацию умышленно», - сказал политик в беседе с ФАН.

При этом Клинцевич подчеркнул, что за все время чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), который проходит в РФ с 14 июня по 15 июля, никто, кроме хорватов, ничего подобного себе не позволял.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после 1/4 финала ЧМ-2018, в котором хорваты обыграли россиян в серии пенальти, в интернете было опубликовано видео из раздевалки команды Хорватии. На нем Домагой Вида кричит «Слава Украине». В связи с этим ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту за неспортивное поведение.

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