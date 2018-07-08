Красиво, достойно, атмосферно: Как западные СМИ отреагировали на матч Россия-Хорватия

СЕГОДНЯ 13:55 2018-07-08T14:47:59+03:00

Российская сборная сделала все, что могла. Да, этого было недостаточно для победы, но они уходят с восстановленной репутацией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В целом, западные издания, вопреки ожиданиям многих, не стали злорадствовать по поводу проигрыша российской сборной. Журналисты признали высокий уровень наших футболистов и даже написали о возрождении российского футбола.

Bloomberg: От игры в восторге все

«Хорватские болельщики в Сочи были в восторге от победы, но и россияне были в восторге от игры. Потрясающая атмосфера. Очень сложный для хорватов матч, ведь весь стадион был против них».

The Telegraph: Хорошо, что матч Россия-Британия не состоится

«Английская команда должна быть благодарна за то, что смогла избежать встречи с русскими. Это было бы одним из самых политически заряженных событий после отравления Скрипалей».

The Independent: Достойное поражение

«Российская сборная вдохновила народ своими выступлениями. Они весь мир шокировали неожиданными победами».

The Guardian: Хорваты выглядели неуверенно

«Приятно было видеть отточенность и прямоту принимающей страны. Хорватия даже выглядела немного напуганной в первые минуты матча».

The New York Times: Россия наконец проиграла

«Никто и не ждал, что Россия задержится на своей собственной вечеринке надолго. Ранее футболист Александр Самедов сказал, что все, чего он хочет - это чтобы страна гордилась ими. Что же, он и его товарищи по команде сделали это. И даже больше».

Журналисты признали высокий уровень наших футболистов и даже написали о возрождении российского футболаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

BBC: Отличный чемпионат мира

«Российские болельщики долго аплодировали своим футболистам после финального свистка. Отличный чемпионат мира. Россия может гордиться своими достижениями. Игроки показали, что они прекрасно понимали, что такая возможность бывает едва ли не раз в жизни».

CNN: Не поражение, а возрождение

«Российская сборная сделала все, что могла. Да, этого было недостаточно для победы, но они уходят с восстановленной репутацией и без тех неудач, которые многие им предсказывали».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Несмотря на ставший уже чуть ли не слоганом ЧМ "футбол вне политики", НАТО тут же перевело итоги матча Россия-Хорватия в политическое русло. Там подчеркнули, что все оставшиеся на Кубке мира команды - члены альянса. Об этом написано на официальной странице НАТО в Twitter.

- НАТО изначально создавалось для того, чтобы победить СССР. В военном плане этого сделать не удалось. И не удастся. Ну хотя бы тут пусть оторвутся, - говоритдиректор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. - Это еще и выражение обиды по поводу того, как прекрасно у нас проходит Кубок мира. Они же ждали арестов, терактов, волнений. Они пугали своих граждан. Но те все равно поехали в Россию, и убедились в том, что тут спокойно и безопасно.

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