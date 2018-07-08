2018-07-08T14:47:59+03:00
В мире

Красиво, достойно, атмосферно: Как западные СМИ отреагировали на матч Россия-Хорватия

«Комсомолка» приводит самые яркие цитаты из иностранной прессы [видео]
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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Российская сборная сделала все, что могла. Да, этого было недостаточно для победы, но они уходят с восстановленной репутациейРоссийская сборная сделала все, что могла. Да, этого было недостаточно для победы, но они уходят с восстановленной репутациейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В целом, западные издания, вопреки ожиданиям многих, не стали злорадствовать по поводу проигрыша российской сборной. Журналисты признали высокий уровень наших футболистов и даже написали о возрождении российского футбола.

Bloomberg: От игры в восторге все

«Хорватские болельщики в Сочи были в восторге от победы, но и россияне были в восторге от игры. Потрясающая атмосфера. Очень сложный для хорватов матч, ведь весь стадион был против них».

Красиво, достойно, атмосферно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красиво, достойно, атмосферноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

The Telegraph: Хорошо, что матч Россия-Британия не состоится

«Английская команда должна быть благодарна за то, что смогла избежать встречи с русскими. Это было бы одним из самых политически заряженных событий после отравления Скрипалей».

The Independent: Достойное поражение

«Российская сборная вдохновила народ своими выступлениями. Они весь мир шокировали неожиданными победами».

The Guardian: Хорваты выглядели неуверенно

«Приятно было видеть отточенность и прямоту принимающей страны. Хорватия даже выглядела немного напуганной в первые минуты матча».

The New York Times: Россия наконец проиграла

«Никто и не ждал, что Россия задержится на своей собственной вечеринке надолго. Ранее футболист Александр Самедов сказал, что все, чего он хочет - это чтобы страна гордилась ими. Что же, он и его товарищи по команде сделали это. И даже больше».

Журналисты признали высокий уровень наших футболистов и даже написали о возрождении российского футбола Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналисты признали высокий уровень наших футболистов и даже написали о возрождении российского футболаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

BBC: Отличный чемпионат мира

«Российские болельщики долго аплодировали своим футболистам после финального свистка. Отличный чемпионат мира. Россия может гордиться своими достижениями. Игроки показали, что они прекрасно понимали, что такая возможность бывает едва ли не раз в жизни».

CNN: Не поражение, а возрождение

«Российская сборная сделала все, что могла. Да, этого было недостаточно для победы, но они уходят с восстановленной репутацией и без тех неудач, которые многие им предсказывали».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Несмотря на ставший уже чуть ли не слоганом ЧМ "футбол вне политики", НАТО тут же перевело итоги матча Россия-Хорватия в политическое русло. Там подчеркнули, что все оставшиеся на Кубке мира команды - члены альянса. Об этом написано на официальной странице НАТО в Twitter.

- НАТО изначально создавалось для того, чтобы победить СССР. В военном плане этого сделать не удалось. И не удастся. Ну хотя бы тут пусть оторвутся, - говоритдиректор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. - Это еще и выражение обиды по поводу того, как прекрасно у нас проходит Кубок мира. Они же ждали арестов, терактов, волнений. Они пугали своих граждан. Но те все равно поехали в Россию, и убедились в том, что тут спокойно и безопасно.

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Матч Россия-Хорватия заставил практически всех россиян прильнуть к своим голубым экранам. Кто-то смотрел дома по телевизору, кто-то в толпе друзей по мобильным телефонам, кто-то - в парках, на гигантских экранах. Условия были не важны - мы молили о победе. К сожалению, не случилось. (подробности)

Пьяное вождение, драки и скандалы с тренерами. Чем известен крикнувший "Слава Украине!" Домагой Вида

После матча четвертьфинала ЧМ-2018 неожиданно громким скандалом аукнулась выходка двух представителей сборной Хорватии. Огнен Вукоевич, входящий в персонал команды, и Домагой Вида, защитник сборной, оба игравшие за киевское "Динамо" после победной игры против России выкрикнули на видео "Слава Украине!". (подробности)

Фоторепортаж: Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018

Спасибо, сборная!.Это был потрясающий матч и большой праздник, который длился 3 недели. Спасибо за потрясающую игру и за радость, которую вы нам подарили.

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