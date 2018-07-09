2018-07-10T00:07:33+03:00
В мире

Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили своего младшего сына

Пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала в соцсети видео крестин принца Луи [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Крестины принца Луи в часовне Сент-Джеймсского дворцаКрестины принца Луи в часовне Сент-Джеймсского дворцаФото: REUTERS
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В Лондоне состоялись крестины младшего сына принца Уильяма и Кейт Мидлтон. Обряд проводил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

У пятого в очереди на британский престол Луи Артура Чарльза Кембриджского сразу шесть крестных. Все они присутствовали на этом празднике. Пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала видео с церемонии в официальном Твиттере.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили младшего сына.Крестины маленького принца Луи прошли в часовне Сент-Джеймсского дворца

Как сообщает ВВС, на крестины Луи пришли его брат, четырехлетний принц Джордж, и сестра, трехлетняя принцесса Шарлотта. А вот прабабушка принца Елизавета II приехать присоединиться к семейному торжеству не смогла из-за плотного графика.

Третий ребенок Кейт и Уиьяма появился на свет 23 апреля 2018 года. По давней традиции королевской семьи, мальчика крестили, после того как ему исполнилось три месяца. Луи носит титул Его Королевское Высочество принц Кембриджский.

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