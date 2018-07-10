2018-07-10T02:16:20+03:00
В мире

В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать нотариусами

Первые лицензии на оказание нотариальных услуг в понедельник получили 12 женщин
Юлия ДИВЕЕВА
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Женщины в Саудовской Аравии получаю все больше прав и свободЖенщины в Саудовской Аравии получаю все больше прав и свободФото: REUTERS
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Впервые в истории Саудовской Аравии женщины в этой стране получили право работать нотариусами. Как стало известно, в понедельник, 9 июля, двеннадцати представительницам прекрасного пола были выданы лицензии, которые позволяют оказывать нотариальные услуги.

По данным местных СМИ, сертификаты «верификатора» дают право в Саудовской Аравии заверять документы. Такие лицензии в стране имеют 1,3 тысячи человек. Теперь среди них появятся и женщины, передает Интерфакс.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году саудовским женщинам впервые разрешили самостоятельно водить автомобили. А в июне этогогода первые 10 из них получили водительские права. Правда все они ранее имели права других стран, например Ливана, Великобритании или Канады. Власти королевства разрешили обменять международно признанные права на саудовские.

В мае прошлого года саудовский король Салман также подписал указ, разрешающий женщинам учиться, работать и лечиться без согласия мужчин.

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